Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) presta depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira (7) , em São Paulo, às 14h. Ela foi alvo da corporação após ser acusada de pagar o hacker Walter Delgatti para invadir as contas do Conselho Nacional de Justiça e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Até a sexta-feira (4), a defesa de Zambelli confirmou ao iG que confirmava o depoimento da deputada nesta segunda. Além disso, o advogado da parlamentar afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito.

Na Operação 3FA, que ocorreu na semana passada, Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da "Vaza Jato" foi preso. Em outras passagens pela polícia, ele afirmou à PF que cuidava das redes sociais e do site de Zambelli, sendo que ele estava proibido de utilizar as redes sociais, condição imposta para ter liberdade provisória.

A defesa da deputada revelou que Zambelli recebeu a PF em sua casa às 6h da manhã da última quarta-feira com "muita surpresa". Os agentes levaram aparelhos eletrônicos da deputada.

Delgatti revelou ainda que a deputada o financiava para fazer diversas irregularidades, incluindo tentativas de invasão das urnas eletrônicas, celulares de ministros do STF, além dos sistemas do TSE e CNJ. Ele resolveu contar tudo à PF por medo de morrer, segundo a defesa do hacker.