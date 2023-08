Geraldo Magela/Agência Senado Os quartos dos filhos do senador do PL foram revirados após a ação dos criminosos, afirma colunista

Criminosos invadiram o condomínio do senador Romário (PL), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e furtaram a casa do parlamentar e ex-jogador de futebol. A informação é da coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Os quartos dos filhos do ex-atleta ficaram revirados após a ação dos bandidos, segundo a colunista, que informou ainda que, de acordo com fontes ligadas a Romário, durante o furto foram levados tênis, bebidas e um computador portátil.

Testemunhas contaram que para ter acesso à residência, o bando cortou uma grade próxima à uma lagoa que há no condomínio e entrou pela quadra.





Internação



O senador está internado desde a noite do último dia 13, em um hospital da Barra da Tijuca, e seu estado de saúde é considerado estável. Romário foi levado às pressas para a unidade de saúde e foi submetido a um tratamento intravenoso para combater uma infecção intestinal. A assessoria de imprensa dele informou que o quadro evoluiu bem durante a noite da internação.

Em 2021, o ex-jogador passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Copa Star, em Copacabana (RJ), para retirada da vesícula e o procedimento ocorreu sem complicações. Em 2013, ele fez a uma operação de hérnia de disco que teve a duração de seis horas, no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília.