A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (3), André Luiz Teixeira, fazendeiro do Pará que teria um susposto plano de cometer um atentado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe do Executivo visitará o estado no Norte do país nesta sexta-feira (4). Informações da PF dão conta de que o homem procurou saber em qual hotel o petista se hospedará na cidade de Santarém.

"Enquanto realizava a compra, o homem teria dito que daria um tiro na barriga do presidente e perguntado aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria quando fosse ao município. O inquérito foi instaurado após uma das testemunhas realizar uma denúncia logo após o ocorrido", informou a corporação em nota .

Segundo a PF, ao ser detido, o rapaz disse ter participado dos atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes, tendo invadido o salão verde da Câmara dos Deputados.Teixeira responderá pelos crimes de ameaça e incitação ou preparo de atentado contra pessoa por motivos políticos.





O ministro da Justiça, Flávio Dino, utilizou as suas redes sociais para criticar o fato de que, mesmo após os atos golpistas de 8 de janeiro, pessoas ainda "ameaçam matar e agredir autoridades" dos Três Poderes.

"Isso não é 'liberdade de expressão' e a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos. Renovo os apelos para que as pessoas protestem pacificamente e esperem a eleição de 2026", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

