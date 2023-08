redacao@odia.com.br Cristiano Zanin é nomeado para cargo de ministro do STF

O advogado Cristiano Zanin Martins (47 anos), indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), tomou posse nesta quinta-feira (3) e assumiu a cadeira de Ricardo Lewandowski, que deixou a Suprema Corte em abril deste ano.

Zanin foi acompanhado pelo decano, Gilmar Mendes, e o mais ministro mais novo, André Mendonça, até o Plenário da corte. Após o procedimento, Cristiano Zanin fez o juramento e assinou o termo de posse.

Zanin poderá permanecer no cargo até o ano de 2050, quando atingirá a idade limite para o cargo, de 75 anos, que é estabelecida para aposentadoria compulsória dos ministros da Corte.

Veja quando os outros ministros da Supremo Tribunal Federal devem se aposentar

Carlos Moura/SCO/STF Rosa Weber, presidente do STF

Rosa Weber foi nomeada ministra do Supremo Tribunal Federal por Dilma Rousseff em 2011, nasceu em outubro de 1948, o que a torna atualmente com 74 anos de idade. As projeções apontam que sua saída da Corte deve acontecer ainda em 2023 e caberá também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidir quem será o sucessor ou sucessora de Rosa Weber no STF.

Luiz Fux é segundo ministro mais velho do Supremo Tribunal Federal, também foi indicado por Dilma Rousseff. Nascido em abril de 1953, atualmente está com 69 anos. Conforme as projeções, sua aposentadoria está prevista para o ano de 2028. Após esse período, o sucessor de Luiz Fux será escolhido pelo vencedor das eleições presidenciais de 2026.

Cármen Lúcia foi indicada pelo ex-presidente Lula em 2006. Nascida em 1954, ela deixará seu cargo no STF em 2029. Seu sucessor também será indicado pelo vencedor das eleições presidenciais de 2026.

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 30/06/2023 Ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal)

Gilmar Mendes foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002. Mendes nasceu em dezembro de 1955 e deverá deixar o STF em 2030. Seu sucessor também será indicado pelo vencedor das eleições presidenciais de 2026.

Edson Fachin foi indicado por Dilma Rousseff em 2015 e sua aposentadoria está prevista para fevereiro de 2033. O sucessor do ministro será indicado pelo vencedor das eleições presidenciais de 2030.

Luís Roberto Barroso que foi indicado por Dilma Rousseff em 2013, deixará o Supremo em março de 2033. Seu sucessor também será indicado pelo vencedor das eleições presidenciais de 2030.

Dias Toffoli nasceu em 1967 e completará 75 anos em novembro de 2042. Ele foi indicado por Lula em 2009 e caso sua aposentadoria ocorra conforme previsto, seu sucessor será escolhido pelo vencedor das eleições presidenciais de 2038.

- Marcelo Camargo/Agencia Brasil Arquivo: ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria sido hostilizado por um grupo de quatro pessoas de uma mesma família brasileira no aeroporto internacional de Roma, na Itália, no dia 14 de julho.

Alexandre de Moraes é um dos principais desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, nasceu em 1968 e deixará o tribunal em 2043. O sucessor será indicado pelo presidente eleito em 2042, ano das eleições.

Kássio Nunes Marques foi a primeira indicação de Bolsonaro para o Supremo, em 2020. Nasceu em 1972 e deixará a Corte no mesmo ano que André Mendonça, em 2047. Caberá ao presidente eleito em 2046 escolher o sucessor de Nunes Marques.

Carlos Moura/SCO/STF O ministro do STF, André Mendonça

André Mendonça foi segundo indicado de Bolsonaro e o ministro mais recente a assumir antes de Cristiano Zanin, poderá permanecer no STF por mais 26 anos, se aposentando compulsoriamente em 2047. Aos 49 anos de idade, Mendonça terá sua sucessão definida pelo presidente eleito em 2046.