Thais Magalhães/CBF O Brasil enfrentou a Jamaica, nesta quarta-feira (2/8) pela Copa do Mundo feminina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta quarta-feira (2) a derrota da seleção feminina na Copa do Mundo . O time brasileiro empatou o jogo contra a Jamaica e foi eliminado.

"Infelizmente a seleção feminina não se classificou para as oitavas de final da Copa. O Brasil torceu até o último segundo. Agora é seguir investindo ainda mais no futebol feminino. Valeu pela garra", escreveu o presidente nas redes sociais.

A primeira-dama, Janja da Silva, também lamentou a desclassificação do time feminino.

"Infelizmente não foi dessa vez, meninas. Mas entramos em campo sempre com garra, determinação e amor. Parabéns pela trajetória até aqui, @SelecaoFeminina 💛 Marta, você fez e faz história! Toda admiração por vocês!", escreveu Janja na legenda de um vídeo dela com as jogadoras brasileiras.





Brasil x Jamaica

O Brasil foi a campo com: Lelê; Antônia, Rafa, Kathellen, Tamires; Luana, Ary, Kerolin, Adriana; Marta, Debinha. O jogo terminou no 0 a 0, o que desclassificou o time brasileiro na fase de grupos.

A seleção feminina se despediu da Copa do Mundo, que acontece em Melbourne, na Austrália, com uma vitória contra o Panamá, uma derrota para a França e um empate contra a Jamaica.

A eliminação do Brasil também marca a última partida de Marta em Copas do Mundo. Ela joga no torneio desde 2003. Hoje, com 37 anos, a camisa 10 se despede do seu último Mundial.