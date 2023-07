Montagem Lula conversou com o primeiro-ministro da Noruega





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou por telefone nesta terça-feira (11) com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Stores, e o chamou para participar da Cúpula da Amazônia. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, em Belém (PA).

O bate-papo entre os dois durou aproximadamente 45 minutos. O Palácio do Planalto divulgou uma nota para a imprensa agradecendo o apoio dado pelos noruegueses para o Fundo Amazônia, já que o país europeu é o principal doador.

Auxiliares do presidente Lula disseram que, no começo da conversa, o primeiro-ministro da Noruega lamentou que o mundo esteja enfrentando momentos “difíceis”. Porém, Gahr Stores demonstrou satisfação com a vitória do petista ao dizer que a eleição do ano passado no Brasil trouxe “uma notícia muito boa”.

Com Lula eleito, a Noruega comunicou que voltaria a fazer doações para o Fundo Amazônia. No primeiro semestre deste ano, o ministro do Meio Ambiente norueguês, Espen Barth Eide, visitou o Brasil para tratar sobre a floresta amazônica e que o país europeu continuaria contribuindo caso o governo brasileiro conseguisse reduzir o desmatamento.

Primeiro-ministro da Noruega parabeniza Lula

O primeiro-ministro da Noruega aproveitou o bate-papo por telefone para parabenizar Lula por ter vencido a eleição. Ele também ressaltou a importância do país europeu seguir aumentando os investimentos no Brasil, principalmente no setor de sustentabilidade.

Gahr Stores ainda demonstrou muita satisfação com o trabalho realizado pela Cúpula da Amazônia e deu indício que estará no evento que acontecerá em agosto.

Na nota, o governo brasileiro comentou sobre “a abertura prevista de oportunidades de investimentos em energias renováveis, reforçando a limpeza da matriz energética brasileira e preparando o caminho para propostas concretas a serem apresentadas na COP 30, em Belém”.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.