Reprodução: Redes Sociais Tufão Doksuri na China

Chuvas torrenciais atingem Pequim e outras partes do norte da China desde o último fim de semana devido ao tufão Doksuri , deixaram 11 mortos, segundo a emissora estatal CCTV. As autoridades chinesas acionaram ainda um alerta máximo diante do risco de inundações. A previsão é de que a chuva permaneça até quarta-feira (2).

Segundo dados das autoridades chinesas, 27 pessoas estão desaparecidas e mais de 127 mil moradores foram evacuados da cidade.

As tempestades provocadas pelo Doksuri resultaram em deslizamentos de terra, inundações, rodovias destruídas e alagamento de ruas e casas.

Entre sábado e domingo, a precipitação média acumulada foi de 39,1 milímetros em Pequim. O recorde de 538 milímetros aconteceu na cidade de Xingtai, a cerca de 400 quilômetros da capital chinesa.

Pequim tem 21,5 milhões de pessoas e já registrou uma média de 175,7 milímetros de chuva em dois dias. O valor é equivalente a um mês inteiro de chuvas.

De acordo com o presidente da China, Xi Jinping, o alerta de risco máximo continua e ressaltou que esforços para minimizar os danos permanecem.

“A segurança das vidas e propriedades das pessoas, bem como a estabilidade social, devem ser garantidas com todos os esforços”, disse Xi.