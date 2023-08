José Cruz/Agência Brasil Lula e Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , afirmou nesta segunda-feira (31) que a relação com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem “melhorado bastante”.

Lira foi questionado durante o programa Roda Viva, da TV Cultura sobre o que precisaria melhorar entre a relação do Planalto com a Câmara. Ele afirmou que o governo e a Casa tem se entendido.

Para o deputado, o cargo do ministro Alexandre Padilha , chefe das Relações Institucionais, "tem prazo de validade". Segundo Lira, houve uma desorganização ministerial no início do mandato de Lula, causada por um possível “loteamento de ministérios”, com chefes de ministérios sem autonomia para o cargo.

“O que tem que existir é: senta, conversa, resolve e cumpre. Isso é o que tem de existir em uma Secretaria de Relações Institucionais ou em uma Secretaria de Governo, que trata dos interesses do Executivo com a base no Congresso. Então, o ministro [Alexandre] Padilha, como todos, sofreu muita dificuldade”, disse Lira.

O parlamentar falou ainda sobre a reunião de organização ministerial que ocorreu em junho para que a hierarquia estivesse clara para todos os ministros.

“O presidente Lula teve que fazer uma reunião que durou mais de 10 horas, com todos os ministros, em que ele cacifou a parte de organização do governo para o ministro Rui [Costa].

O presidente da Câmara cita a reunião de Lula e os 37 ministros realizada em 15 de junho, em que o chefe do Executivo para que os chefes das pastas se submetam ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, antes de anunciar um projeto. O mandatário também deixou claro que Padilha era o responsável pela articulação com o Congresso.

Lira finaliza elogiando Padilha, dizendo que ele "é um bom companheiro, sujeito super agradável, mas as coisas não estavam acontecendo e aí vai desgastando".