Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), coordenador da bancada ruralista





Parlamentares da bancada ruralista criticaram, nesta segunda-feira (31), a ocupação de membros do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em uma propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), coordenador da bancada ruralista, divulgou nas suas redes sociais um comunicado emitido pela Frente Parlamentar da Agriopecuária a respeito do tema.

A nota aponta que invasão de terras é "crime previsto na Constituição Federal", e criticou o diálogo que existe entre o governo federal e o MST.





"A invasão em questão, não é apenas um atentado a propriedade privada, mas a cada cidadão brasileiro. Trata-se de área preservada de uma das mais importantes e emblemáticas empresas brasileiras, referência mundial de pesquisa e tecnologia", destacou o comunicado.

"A pacificação no campo passa por políticas públicas de qualidade, mas também por ações sérias e contundentes, que se não surgem do Executivo, surgirão do Legislativo e de quem defende, de fato, o território nacional e a propriedade privada no Brasil", complementou.

Já o deputado Ricardo Salles (PL-SP), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST, classificou os membros do MST como "bandidos". A CPI que tem relatoria do parlamentar de direita será retomada nesta terça-feira (1).

"A invasão da EMBRAPA em Petrolina derruba a falsa narrativa de que os caras só invadem área improdutiva. Até o berço da tecnologia de agricultura irrigada que vem salvando o nordeste está sendo vítima desses bandidos", escreveu na sua conta oficial do Twitter.



Ocupação em Pernambuco

Um grupo da organização realizou uma ocupação neste domingo (30) em uma área pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em Pernambuco.

Entre os dias 1 e 4 de agosto, a empresa vai realizar na cidade de Petrolina o Semiárido Show, evento voltado ao agronegócio. De acordo com o MST, 1.500 integrantes so grupo participaram da manifestação.

Leia mais: PGR pede relatórios da Abin sobre gestão de Bolsonaro na pandemia



De acordo com líderes do movimento, a ocupação teve o objetivo de alertar o governo Lula da necessidade de uma reforma agrágria, além de tecer críticas à atuação dos ministérios que cuidam do setor agrário brasileiro.

“Nós elegemos o governo Lula e precisamos que o ministério cumpra seu papel em atender as demandas da reforma agrária e possam cumprir as políticas voltadas para os movimentos sociais e não somente servir os interesses do agronegócio", destacou Jaime Amorim, da direção do MST em Pernambuco.