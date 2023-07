Reprodução: Redes Sociais Tufão Doksuri na China

As chuvas torrenciais que atingem Pequim e outras partes do norte da China por causa do tufão Doksuri deixaram dois mortos, segundo a imprensa estatal. As autoridades chinesas acionaram ainda um alerta máximo diante do risco de inundações. A chuva deve permanecer até quarta-feira (2).

Os mortos foram encontrados no canal do distrito de Mentougou, em Pequim, segundo o jornal Diário do Povo.

Na capital da China, mais de 27 mil pessoas que moram em áreas de risco foram resgatadas e cerca de 20 mil em Shijiazhuang, cidade a sudoeste de Pequim, de acordo com a mídia oficial.





Entre sábado e domingo, a precipitação média acumulada foi de 39,1 milímetros em Pequim. O recorde 538 milímetros aconteceu na cidade de Xingtai, a cerca de 400 quilômetros da capital chinesa.





Tufão

De acordo com o Global Times, Doksuri é o tufão mais forte que atinge a China neste ano e o segundo mais forte a atingir o distrito de Fujian. Em Filipinas, o fenômeno causou 14 mortes e mais de 300 mil desalojados.