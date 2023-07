Reprodução/Facebook Garon Maia e filho morreram em acidente de avião

Um vídeo do pai e filho que morreram em queda de um avião de pequeno porte na divisa entre Rondônia e Mato Grosso no sábado (29) mostra a criança de 12 anos pilotando a aeronave enquanto o pai bebe uma bebida alcoólica. Os corpos foram encontrados no domingo (30).

Nas imagens, o pai, Garon Maia de 42 anos, está com uma cerveja long neck no colo, enquanto orienta o filho, Kiko, a pilotar a aeronave Beechcraft Baron 58.

No sábado, o avião desapareceu dos radares cerca de cinco minutos após decolar do aeroporto de Vilhena, em Rondônia, por volta das 17h50. A viagem seria curta e a previsão era de durar apenas 15 minutos.

O destino seria a fazenda Jaqueline, propriedade da família. Garon, inclusive, fazia parte de uma importante família do ramo pecuarista brasileiro, que teve como patriarca Garon Braulino Maia, que veio a óbito em 2009.