Reprodução/Jornal Nacional Caixa com conjunto de joias está guardada em cofre de depósito da Receita Federal





A Comissão de Ética Pública da Presidência instaurou uma investigação que tem o intuito de apurar a conduta de três envolvidos no caso das joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita a Jair Bolsonaro (PL).

Os alvos do processo são Julio Cesar Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal, Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, e o ex-chefe de Gabinete Adjunto de Documentação Histórica Marcelo da Silva Vieira.

De acordo com informações obtidas pelo jornal O Globo, a Comissão de Ética entende que houve desvio da conduta estabelecida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.





Edson Leonardo Dalescio Sá Teles, relator do caso e presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, decidiu encaminhar os autos do processo para o Comando do Exército. Se necessário, o órgão militar pode abrir um processo para investigar a conduta do tenente-coronel Mauro Cid.

Outra instituição que recebeu uma cópia do processo foi a Marinha. Se julgar necessário, a corporação pode instaurar uma investigação sobre a conduta do sargento Jairo Moreira da Silva no caso.