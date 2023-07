Reprodução Salles detona Ricardo Nunes e Valdemar





Uma reunião entre Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), realizada nesta semana, tem gerado polêmica e rachado o partido. O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, fez críticas contundentes ao chefe do Executivo paulista, classificando-o como "oportunista", e apontou o presidente de sua sigla, Valdemar Costa Neto, como responsável por essa aproximação.

O encontro ocorreu em um almoço em homenagem ao ex-presidente, na casa de empresários da comunidade libanesa, em São Paulo, na quarta-feira (26). Durante o evento, Bolsonaro e Nunes trataram da possibilidade do apoio do PL à reeleição do prefeito em 2024, porém, com certa cautela.

A situação política ficou ainda mais tensa com as declarações de Ricardo Salles, que esperava contar com o apoio de Bolsonaro em sua aspiração de concorrer à prefeitura de São Paulo nas próximas eleições. Porém, não obteve o suporte tanto do partido quanto de Valdemar Costa Neto.

Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, Salles expressou sua insatisfação com a situação e acusou Nunes de ser oportunista em busca do apoio da direita, mas sem se comprometer totalmente. Além disso, apontou Valdemar como o responsável pelo encontro, classificando-o como uma "armação".

“Ele [Ricardo Nunes] quer o apoio da direita, mas não quer se aproximar. É uma visão oportunista”, comentou. "Isso é uma armação do Valdemar para cima do Bolsonaro".





A repercussão interna do encontro mostra um racha no partido, evidenciando as divisões e disputas internas na política paulista. Salles deixou clara sua insatisfação nas redes sociais ao publicar um post que dizia "Ricardo Nunes não dá", acompanhado de uma informação da coluna Panorama, do Portal iG – Último Segundo, que ressaltava a vontade do prefeito de receber o apoio do ex-presidente, mas ao mesmo tempo manter distância dos bolsonaristas.

O posicionamento do presidente Bolsonaro em relação ao apoio a Nunes é de querer declarar apoio ao prefeito. Porém, o martelo só será batido depois de outubro.