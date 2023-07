Canal Gov - 25/07/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





Explosões em silo de secagem de grãos na cooperativa agroindustrial C.Vale, localizada em Palotina, no oeste do Paraná, deixaram oito mortos e vários feridos. O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) expressou nesta quinta-feira (27) sua solidariedade aos trabalhadores e familiares das vítimas por meio de suas redes sociais, manifestando também a disponibilidade do governo federal em prestar auxílio no que for necessário.

"Soube com tristeza da explosão em uma cooperativa de agroindustrial de Palotina, no Paraná, que deixou pelo menos oito mortos e vários feridos. Gostaria de manifestar meus sentimentos e minha solidariedade aos trabalhadores e seus familiares, bem como a disposição do governo federal para auxiliar no que for necessário", escreveu o presidente.

As explosões ocorreram na tarde de quarta (26), e uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Além dos oito óbitos, 11 pessoas ficaram feridas, sendo que nove estão em estado grave, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Uma pessoa ainda está desaparecida, conforme informações da Defesa Civil.

O Ministério do Trabalho iniciou investigações das causas do acidente, e a C.Vale afirmou, em nota, estar colaborando com as forças de segurança nas apurações.

A C.Vale possui atuação em diversas regiões, incluindo Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. É tratada como a 5ª maior do agronegócio na região sul do país em vendas e a 2ª maior do estado do Paraná.





Uma força-tarefa foi montada pelos Corpos de Bombeiros, com mais de 35 socorristas e cães de resgate de várias cidades do oeste do Paraná. O governo estadual também enviou 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático, equipe especializada da corporação.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que está prestando apoio à Prefeitura de Palotina para lidar com as consequências do acidente. A população local e o país inteiro estão consternados com a tragédia e aguardam novas informações sobre as investigações e as vítimas envolvidas.