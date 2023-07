Reprodução / Youtube - 26.07.2023 Influenciador bolsonarista Allan Frutuozo da Silva é um dos suspeitos de atacar a sede da PF em Brasília

O influenciador bolsonarista Allan Frutuozo da Silva foi preso no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (26). Ele é um dos suspeitos de atacar a sede da Polícia Federal em Brasília , em dezembro do ano passado.

Ele está sendo investigado por participar, divulgar e incentivar o ataque ao principal prédio da PF, em 12 de dezembro de 2022, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir o edifício na Asa Norte, em Brasília, para liberar um indígena.

Nas redes sociais, Frutuozo falou sobre a prisão para atualizar os seguidores sobre sua situação na PF. "O ministro Alexandre de Moraes decidirá dentre os próximos minutos se dará prosseguimento na minha prisão política. Continuo detido na PF do Galeão Rio de Janeiro", escreveu.

Ele foi detido enquanto embarcava para a Argentina e foi isolado enquanto tentava passar pela fila de emigração. Um mandado de prisão preventiva já havia sido expedido contra ele em dezembro do ano passado pela Justiça Federal do Distrito Federal.

Após ser preso, o influenciador foi levado para uma sala da polícia, onde fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais para avisar os seguidores sobre a situação. "Parece que realmente vão me recolher. Não percam a esperança no Brasil", publicou no Twitter .

"Há nos autos indícios de que Allan não apenas divulgou os atos delituosos, como também conhecia e colaborava com os propósitos do grupo, inclusive no que se refere ao emprego de meios violentos", afirma a decisão que determinou a prisão do blogueiro.

Frutuozo foi encaminhado para a penitenciária de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O ataque em Brasília aconteceu após a prisão do líder indígena bolsonarista José Acácio Serere Xavante. O grupo tentou invadir e depredar a sede da PF, além de incendiar carros, destruir placas de sinalização e tentar atirar um ônibus de um viaduto.