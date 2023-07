Reprodução/redes sociais Explosão em Palotina, Paraná, deixa mortos e feridos

Subiu para oito o número de pessoas mortas na explosão de uma cooperativa agroindustrial do Paraná, a C.Vale . O caso aconteceu no Paraná, na cidade de Palotina na tarde de quarta-feira (26). Segundo a Defesa Civil, 12 pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida.

Ainda, nove pessoas se encontram em estado grave, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). As buscas continuam nesta quinta-feira (27).

Em nota oficial, a C.Vale afirmou que a explosão de grandes proporções atingiu a central de recebimentos de grãos na cidade do Oeste paranaense, mas que a causa do incidente ainda não foi revelada.

"No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas. Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade.", informou a empresa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi montada uma força-tarefa para resgatar as vítimas. Estão na ativa mais de 35 socorristas e cães de Palotina, Cascavel e Toledo, cidades do Paraná.