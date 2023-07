Reprodução Jair Bolsonaro foi cobrado a se aliar a Ricardo Nunes nas eleições de 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi cobrado nesta quinta-feira (26) a apoiar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para a disputa municipal de 2024. Bolsonaro e Nunes participaram de um almoço promovido por empresários e políticos da Confraria Caves.

No encontro, Jair Bolsonaro ouviu gritos de ‘mito’ e teve seu jingle nas eleições de 2022 tocado pela organização. Entretanto, foi cobrado a dar posicionamento favorável à Nunes na disputa pela prefeitura da capital paulista.

Bolsonaro tem evitado se colocar a favor de Nunes, ainda mais após o prefeito paulistano tentar se distanciar de bolsonaristas. Nas eleições de 2022, por exemplo, Ricardo Nunes se manteve isento na disputa entre o candidato do PL e Lula.

Minutos antes do evento, o próprio prefeito negou aproximação com Jair Bolsonaro. Ele, porém, abraçou e próximo do ex-presidente durante o almoço.

Outro fator que incomoda o Jair Bolsonaro é a negativa de Nunes em se filiar ao PL. Atualmente no MDB, Ricardo Nunes chegou a receber a proposta para aderir ao partido de Bolsonaro, mas confidenciou a pessoas próximas que a mudança de partido poderá ‘sujar sua imagem’.

Uma das preocupações é que Nunes fique marcado como um candidato de extrema-direita e bolsonarista, provocando impacto nos eleitores. Nas eleições de 2022, Lula venceu na capital com ampla margem de diferença para Bolsonaro.

Ricardo Nunes também admitiu preocupação com os prejuízos com o MDB. Se mudasse de partido, o prefeito ficou receoso com a retirada da legenda na chapa.

Nas negociações, há possibilidade de que o vice fique com o PL. Outros partidos correm por fora, como o PSDB e União Brasil.