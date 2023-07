O Dia/iG Lula (PT) rebateu fala de Bolsonaro (PL), sem citar nomes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou, nesta quarta-feira (26), no seu perfil no Twitter, uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o chamou de “jumento” e “analfabeto” durante filiação do vereador Fernando Holiday ao Partido Liberal nessa terça-feira (25). Sem citar nomes, Lula disse que “ofensivo seria comparar um jumento a ele”.

“Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de ‘jumento’”, diz. “Um animal simpático e mais esperto que alguns”, complementa. Bolsonaro também havia declarado, após as ofensas ao atual mandatário, que tem como “missão” retornar ao Palácio do Planalto.

Durante o pronunciamento, o ex-presidente fez comparações sobre interesses dos países europeus e do hemisfério norte para o comando do Brasil. Bolsonaro ainda disse que Lula é “entreguista”, em referência aos acordos com países latino-americanos.

“A quem interessa... Leva-se em conta os países europeus, os países do norte, interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto. Um jumento, por que não dizer assim?”, afirmou.

Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de “jumento”. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. — Lula (@LulaOficial) July 26, 2023