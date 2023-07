Marcos Corrêa/PR - 04.04.2019 O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

A Polícia Militar do Distrito Federal descartou a possibilidade de artefato explosivo no prédio do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) , comandado pelo também vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Após a análise de agentes antibombas, foi constatado que a mala deixada próxima à saída de emergência do prédio continha apenas roupas.

"A Operação Petardo da PMDF foi acionada para verificar uma mala abandonada no prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nesta quarta-feira (26). A Polícia Federal foi acionada e solicitou o apoio da Polícia Militar. A PMDF fez a evacuação do prédio e isolou a área. O objeto foi deixado do lado de fora do edifício. A mala foi aberta e nenhum artefato explosivo foi encontrado, apenas pertences pessoais", diz a nota da PM.

O prédio foi evacuado na manhã desta quarta-feira (26) após uma ameaça de bomba. Alckmin não estava no local, pois participava de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Esquadrões antibomba da Polícia Militar e da Polícia Federal foram ao ministério para análise do objeto.





Em nota, o MDIC afirmou que o acesso ao prédio já foi liberado para circulação de pessoas:

" Apás passar por procedimento preventivo de segurança diante de uma mala que havia sido encontrada abandonada nas áreas externas, o prédio do MDIC já foi liberado para circulação de pessoas.

Equipes do GSI, em coordenação com a Policia Federal e a Policia Militar do DF, evacuaram e isolaram o prédio por cerca de três horas na manhã desta quarta-feira, enquanto investigavam o conteúdo da mala. Segundo informações das equipes de segurança, havia apenas roupas em seu interior ".