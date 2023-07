Reprodução Ministro Alexandre de Moraes





O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, juntamente com sua esposa e seus três filhos, compareceu à Polícia Federal nesta segunda-feira (26) para prestar depoimento a respeito das ofensas que sofreu no aeroporto de Roma, na Itália.

A Polícia Federal está conduzindo uma investigação relacionada ao empresário Roberto Mantovani, de Santa Bárbara d'Oeste, e sua esposa, Andrea Mantovani, por suposta agressão a um dos filhos do ministro e as hostilidades direcionadas ao próprio Moraes no aeroporto da capital italiana, no dia 14 de julho. O casal nega veementemente as acusações de agressão.

Segundo Moraes, Andrea se aproximou dele e o chamou de "bandido, comunista e comprado". Além dos xingamentos, o filho do ministro também teria sido agredido com um tapa pelo empresário.

Para dar continuidade às investigações no Brasil e esclarecer os fatos ocorridos, a Polícia Federal solicitou auxílio à polícia em Roma para obter acesso às imagens das câmeras de segurança do aeroporto, por meio de um acordo de cooperação estrangeira.

A obtenção dessas imagens é fundamental para o avanço das investigações, visando esclarecer detalhes do incidente. A Polícia Federal brasileira busca apurar os acontecimentos.





Versão do casal

Roberto Mantovani Filho prestou depoimento semana passada na sede da Polícia Federal em Piracicaba. Segundo a defesa, Roberto afirmou em seu depoimento que "afastou com o braço" o filho do ministro para proteger sua esposa. Ele também relatou que Andréa e ele próprio foram vítimas de ofensas por parte do filho de Moraes.

Roberto declarou à PF que, inicialmente, não tinha conhecimento de que estava discutindo com o filho do ministro. "Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento de que se tratava de um filho do ministro. Não houve contato com o ministro na área de embarque e o contato foi apenas visual. Somente em um segundo momento, quando o ministro saiu da sala VIP para retirar seu filho dessa área externa", explicou o advogado.

Alex Zanatta Bignotto, corretor de imóveis de 27 anos, negou à PF ter hostilizado o ministro ou visto alguma agressão ao filho de Moraes.