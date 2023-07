Arquivo pessoal/Mônica Benício Marielle Franco ao lado de Mônica Benício





Nesta segunda-feira (24), a vereadora Mônica Benício (PSOL), viúva da ativista Marielle Franco, expressou esperança e satisfação com a Operação Élpis, realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A ação é vista pelas autoridades como um marco na busca por justiça para os assassinatos de Marielle e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em 2018.

Em entrevista à GloboNews, Mônica destacou que a operação reacende a esperança de familiares e amigos de Marielle e Anderson em obter respostas sobre quem foram os mandantes e quais foram suas motivações para o crime. A parlamentar ressaltou a importância de conduzir as investigações com agilidade e prudência, para que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça.

A prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, foi considerada um "passo importante" para a responsabilização de mais um envolvido na execução do crime. Mônica Benício valorizou a cooperação entre a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro, considerando-a fundamental para o avanço das investigações. Ela espera que essa parceria continue para que os outros suspeitos, o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio de Queiroz, também sejam levados a júri popular ainda neste ano.

A delação premiada de Élcio de Queiroz foi determinante para a deflagração da Operação Élpis. Em seu depoimento, ele admitiu ter participado dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, dirigindo o carro utilizado no atentado. Além disso, Élcio apontou Ronnie Lessa como o autor dos disparos que tiraram a vida da vereadora e de seu motorista.

A operação também revelou o envolvimento de Maxwell Simões Corrêa, o Suel, no crime, fortalecendo as investigações e dando esperanças aos familiares e amigos de Marielle e Anderson.





Caso Marielle Franco

O caso Marielle Franco despertou a comoção do Brasil e do mundo, se tornando um símbolo da luta pelos direitos humanos e contra a violência política.

As autoridades seguem trabalhando para trazer respostas ao crime e para que os responsáveis sejam punidos.