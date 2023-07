Reprodução/redes sociais Roberto Mantovani, Andréia e Alex Zanatta foram abordados pela Polícia Federal na volta ao Brasil na sexta-feira

A Polícia Federal (PF) está analisando um vídeo feito por Alex Zanatta, um dos suspeitos de participar da agressão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e seu filho, no aeroporto de Roma, no qual haveria a constatação de um “claro” insulto proferido pelo magistrado. O arquivo foi entregue na delegacia de Piracicaba (SP), onde Zanatta prestou depoimento no domingo (16). As informações são do O Globo.

À PF, Alex Zanatta afirmou ter visto o filho do ministro, Alexandre Barci de Moraes, de 27 anos, xingando Andréia Munarão, esposa do empresário Roberto Mantovani Filho, que admitiu ter dado um “empurrão” em Barci. Na delegacia, Zanatta disse que não “proferiu ofensas em face do ministro Alexandre de Moraes ou sua família” nem presenciou “o cometimento de insultos ou agressões, por parte dos demais investigados”.





Moraes relatou à Polícia Federal que estava na área de embarque quando Andréia Munarão se aproximou e começou a proferir xingamentos contra ele. Depois, Roberto Mantovani Filho "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos”, disse Alexandre de Moraes. “As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada”.

O ministro da Suprema Corte ainda disse que "a esposa Andréia e Alex Zanatta, genro do casal, retornaram à entrada da sala VIP onde eu e minha família estavam e, novamente, esperariam proferir ofensas".