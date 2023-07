Reprodução: redes sociais Suspeitos de hostilizar Alexandre de Moraes na Itália

O casal Roberto Mantovani Filho e a esposa, Andreia Mantovani , prestaram depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira (18) e negaram ter agredido o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes . Eles e o genro, Alex Zanatta Bignotto são suspeitos de terem hostilizado o magistrado e a família na última sexta-feira (14) no aeroporto de Roma, na Itália .

Segundo informações da EPTV, filiada da Globo no interior de São Paulo, a defesa disse que Roberto admite ter dado um "empurrão" no filho de Moraes para defender a esposa. Os advogados relatam que o casal foi vítimaa de ofensas por parte do filho do ministro.

A defesa alega ainda que a confusão começou por falta de vagas na área VIP do aeroporto de Roma, onde as duas famílias aguardavam um voo. O casal teria visto o ministro na recepção da sala e outras pessoas o ofendendo. Em seguida, Andreia teria dito que "para político tem lugar, mas para pessoas com duas crianças de colo não tem".

Os advogados disseram que Andreia achou errado Moraes estar na sala, mas depois viu que se equivocou, pois era necessário realizar uma reserva para estar no local.

Eles relatam então que o filho do magistrado começou a ofender Andreia Mantovani, o que fez com que Roberto afastasse com o braço o rapaz de sua esposa.

O casal teria dito que o filho de Moraes perguntou se Roberto "queria briga", e ele teria respondido que apenas queria defender Andreia.





Entenda o caso

Na sexta-feira (14), por volta das 18h45, enquanto aguardava o voo na Itália, o ministro foi abordado por brasileiros e ouviu as ofensas. A confusão teria sido iniciada com Andréa Mantovani chamando Moraes de "bandido, comunista e comprado". Logo depois, Roberto Mantovani Filho teria agredido fisicamente o filho do ministro com um tapa no rosto do rapaz.

Após a agressão, o casal e o genro, Alex Zanatta seguiram com xingamentos.

Moraes disse em depoimento à PF que Roberto Mantovani Filho, "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada".

O ministro deu uma palestra na Universidade de Siena, onde participou de um fórum internacional de direito na semana passada.

O magistrado disse ainda que alertou os hostilizadores que seriam "fotografados para identificação posterior, tendo como resposta uma sucessão de palavras de baixo calão" e afirmou que Andreia ainda o chamou de “bandido, comunista e comprado”.

No sábado (15), a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar três pessoas que hostilizaram o ministro. Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) afirmou que vai 'tomar medidas cabíveis' sobre as agressões.