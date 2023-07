Reprodução Alex Zanatta Bignotto





Em seu depoimento à Polícia Federal, o corretor de imóveis Alex Zanatta relatou ter testemunhado uma discussão no aeroporto de Roma, na última sexta-feira (14), envolvendo o filho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e Andreia Munarão, esposa do empresário Roberto Mantovani Filho.

As declarações de Zanatta constam na representação da Polícia Federal para a obtenção de mandados de busca e apreensão contra os investigados no caso. Durante o depoimento na delegacia de Piracicaba, interior de São Paulo, o corretor afirmou não ter feito ofensas contra o ministro ou sua família, tampouco presenciado insultos ou agressões por parte dos demais investigados.

Zanatta também relatou que Andreia teria sido vítima de agressões verbais sem motivo aparente. Segundo ele, presenciou a mulher sendo alvo de ofensas feitas por um homem, posteriormente identificado como o filho de Alexandre de Moraes. O corretor afirmou que fez registros fotográficos e filmou o ministro o insultado.





A versão do ministro

No relato enviado à Polícia Federal para investigação do episódio, Moraes afirmou que estava na área de embarque do aeroporto por volta das 19h quando Andreia Munarão se aproximou e iniciou os xingamentos. Logo após, Roberto Mantovani Filho teria começado a gritar e, ao se aproximar de seu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. A intervenção de outras pessoas presentes teria encerrado a confusão.

O ministro também mencionou na representação que, momentos depois, Andreia e Alex Zanatta, genro do casal, voltaram à entrada da sala VIP onde Moraes e sua família estavam, e retomaram as ofensas.

O magistrado não estava acompanhado por escolta policial no momento do incidente, pois retornava de uma palestra na Universidade de Siena, onde participou de um fórum internacional de direito.

“Alertei que seriam fotografados para identificação posterior, tendo como resposta uma sucessão de palavras de baixo calão”, contou Moraes. As fotos foram anexadas à representação. Após o ocorrido, o ministro e sua família entraram na sala VIP, enquanto os supostos agressores ficaram do lado de fora.