Reprodução Jean Wyllys pode ocupar cargo no governo Lula





O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta (PT), esclareceu em entrevista ao Portal G1 nesta quinta-feira (20) que não houve qualquer promessa de cargo ao ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A notícia sobre a suposta nomeação de Wyllys para a equipe de comunicação gerou discussões e especulações nos bastidores.

Segundo Pimenta, o chefe do Executivo federal conversou com Jean Wyllys após seu retorno ao Brasil no início de julho, mas não houve compromisso firmado sobre uma possível posição no governo. O ministro ressaltou que "promessa de cargo é uma coisa meio vaga" e enfatizou que não há nada planejado para a nomeação do ex-deputado no momento.

A aproximação de Jean Wyllys ao governo tem gerado certo desconforto entre alguns integrantes da Secom. Na última sexta-feira (14), o ex-deputado entrou em uma discussão com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), nas redes sociais.

Jean publicou uma resposta a Leis após o governador afirmar que manteria as escolas cívico-militares no estado. No tweet, o ex-deputado federal alegou que "gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes".





Ministro minimiza fala de Jean Wyllys

Em relação a essa polêmica, o ministro da Secom, Paulo Pimenta, minimizou o incidente, classificando-o como "uma questão da esfera pessoal". Ele deixou claro que sua responsabilidade abrange apenas as pessoas oficialmente nomeadas e publicadas no Diário Oficial.

Apesar das especulações e do debate gerado pela possível nomeação de Jean Wyllys, o ministro enfatizou que não há nada concreto no horizonte, e qualquer decisão relacionada a cargos governamentais será tratada de forma oficial e transparente.