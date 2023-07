Agência Brasil Tarcísio de Freitas é o governador de São Paulo





Nesta quinta-feira (20) a Paraná Pesquisas revelou um levantamento que mostra que o governo de São Paulo, liderado por Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), é apontado pelos moradores da capital paulista como o principal culpado pela situação da Cracolândia, um dos mais complexos e delicados problemas sociais enfrentados pela cidade.

De acordo com os resultados, 28,4% dos entrevistados disseram que o Governo de São Paulo é o maior responsável pelo cenário preocupante que envolve a região. Em seguida, a Prefeitura de São Paulo, administrada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), foi citada por 27,8% das pessoas, enquanto 22,1% atribuíram a culpa à sociedade como um todo.

A atuação do Governo Federal também foi mencionada como um fator significativo, com 14,4% das respostas apontando o poder governado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como responsável pela situação na região.

A pesquisa reflete uma preocupação latente entre a população em relação à Cracolândia, um local que há tempos enfrenta desafios complexos, incluindo o tráfico de drogas, problemas de saúde pública e o desamparo social de muitos indivíduos.

Segundo especialistas, a situação requer soluções de longo prazo que abordem não apenas os aspectos de segurança, mas também ofereçam tratamentos adequados para dependentes químicos, oportunidades de reinserção social e melhorias nas condições de vida da população local.

A pesquisa foi realizada entre os dias 09 e 13 de julho deste ano e entrevistou 1.096 eleitores do município de São Paulo.O levantamento tem um grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos.





Cracolândia

A região voltou a ser debatida nos últimos dias por conta da decisão do governador Tarcísio de transferir a Cracolândia para o bairro do Bom Retiro. Após receber uma série de críticas, o chefe do Executivo paulista resolveu não mexer no local.

“Não vai funcionar. Vou voltar atrás. Sou humano. Não tenho problema de corrigir o caminho”, disse o chefe do Executivo paulista à CNN. A afirmação foi feita dias após o governador afirmar ter um plano para levar os cidadãos usuários de droga à região do Complexo Prates, local onde funciona um equipamento de atenção a moradores em situação de rua e dependentes químicos.