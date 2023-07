redacao@odia.com.br (IG) Yury do Paredão: saiba quem é o deputado ameaçado de expulsão pelo PL

O parlamentar Yury do Paredão (PL-CE) deve se encontrar com Valdemar Costa Neto, líder do PL, nesta quinta-feira, após sofrer pressão interna no partido depois que apareceu em foto com o ministro petista Paulo Pimenta fazendo "L" com a mão -- símbolo que representa a campanha do atual presidente em oposião ao gesto da "arminha" que foi encabeçado pelos eleitores bolsonaristas em apoio a política armamentista da direita.

O deputado Yury do Paredão tem enfrentado resistências por parte de colegas da legenda, que se opõem ao governo. O diálogo com o presidente do partido determinará o futuro político do parlamentar.

O presidente Valdemar Costa Neto planeja se reunir com o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) em Brasília nesta quinta-feira (19). O encontro acontece devido a pressões de outros membros do partido para que o deputado seja sancionado ou mesmo expulso.

A foto foi tirada durante um evento governamental realizado em Salgueiro (PE) na semana passada. Valdemar já havia solicitado ao diretório do PL no Ceará que iniciasse um processo de expulsão do deputado por conta dessa situação.

Nas redes sociais, ao anunciar essa medida, Valdemar afirmou que "o parlamentar licenciado parece não estar alinhado com os princípios" do partido.

O caso foi encaminhado ao diretório em Brasília e será investigado pelo conselho de ética nacional do partido, considerando que envolve um deputado federal. A decisão final caberá a Valdemar.

Yury do Paredão está temporariamente afastado do mandato por "motivos pessoais" durante 120 dias. Especula-se que esse afastamento possa ser utilizado como argumento para evitar possíveis sanções, visto que o incidente ocorreu durante esse período.