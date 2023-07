Pedro França/Agência Senado Procurador Geral da República, Augusto Aras

A Procuradoria-Geral da República ( PGR ) irá lançar, no próximo mês, um livro sobre a atuação do Ministério Público Federal (MPF) durante a pandemia de Covid-19 , com a gestão de Augusto Aras .

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o livro é intitulado "A Ordem Jurídica no Combate à Covid: A Atuação do MPF". O enfoque serão os trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19, o Giac, criado em 2020 por determinação do procurador-geral da República.

O livro será dividido em três partes. A primeira será sobre a atuação extrajudicial, a segunda sobre a atuação judicial e a terceira sobre a atuação administrativa. O conteúdo trará ainda seções sobre "ações emblemáticas", como o envio do relatório da CPI da Covid a Aras e à "reação política aos arquivamentos" de investigações promovidas pela PGR, segundo a coluna.

A obra estará disponível ao público somente na véspera do término do mandato de Aras, que ocorrerá em setembro deste ano. O livro é coordenado pela subprocuradora-geral da República Celia Regina Souza Delgado Alvarenga, responsável pelo Giac, e pela presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Sandra Krieger.