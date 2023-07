Reprodução: redes sociais Suspeitos de terem hostilizado Moraes

Os suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira (14) no Aeroporto de Roma, na Itália , prestam depoimento nesta terça-feira (18). Eles serão ouvidos pela Polícia Federal às 9h30 em Piracicaba, no interior de São Paulo.

O casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Mantovani , envolvidos no caso, serão ouvidos hoje. Além deles, o filho também deverá prestar depoimento na condição de testemunha.

Alex Zanatta Bignotto , genro do casal e que também é suspeito de envolvimento na agressão, foi ouvido pela PF no último domingo (16).

Através de um comunicado da defesa divulgado no domingo, Roberto Mantovani e a esposa, Andréia Mantovani, negaram terem ofendido o ministro Alexandre de Moraes e classificaram o caso como um “mal-entendido”.

Roberto disse aos policiais que tentou conter a briga entre os seguranças e a esposa. Eles ainda lamentaram ter passado “casualmente nesse infeliz episódio”.

“Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao Ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o Ministro”, afirmou a defesa do casal.

“Que diante dessa discussão, que ficou acalorada diante das graves ofensas direcionadas a Andréa, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor. Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao Min. Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio”, concluiu.

À Polícia Federal, Zanatta também negou ter proferido ofensas à Moraes.





Entenda o caso

Na sexta-feira (14), por volta das 18h45, enquanto aguardava o voo na Itália, o ministro foi abordado por brasileiros e ouviu as ofensas. A confusão teria sido iniciada com Andréa Mantovani chamando Moraes de "bandido, comunista e comprado". Logo depois, Roberto Mantovani Filho teria agredido fisicamente o filho do ministro com um tapa no rosto do rapaz.

Após a agressão, o casal e Alex Zanatta seguiram com xingamentos.

Moraes disse em depoimento à PF que Roberto Mantovani Filho, "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada".

O ministro deu uma palestra na Universidade de Siena, onde participou de um fórum internacional de direito na semana passada.

O ministro disse ainda que alertou os hostilizadores que seriam "fotografados para identificação posterior, tendo como resposta uma sucessão de palavras de baixo calão" e afirmou que Andreia ainda o chamou de “bandido, comunista e comprado”.

No sábado (15), a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar três pessoas que hostilizaram o ministro. Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) afirmou que vai 'tomar medidas cabíveis' sobre as agressões.