Regina Duarte está sendo cotada como possível candidata à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2024. O PRTB tem procurado a atriz, principalmente através de pessoas próximas, na tentativa de convencê-la a ingressar na carreira política e abraçar a candidatura para comandar a Cidade Maravilhosa.

O PRTB está trabalhando para lançar vários candidatos em 2024, principalmente nas principais capitais brasileiras, e, de acordo com uma fonte consultada pelo site NaTelinha, do UOL, o nome da atriz foi muito bem recebido como potencial concorrente à prefeitura do Rio. Uma pesquisa interna indicou que a artista possui potencial de crescimento e poderia conquistar votos da direita e extrema-direita.

A expectativa é de que o anúncio da candidatura de Regina seja feito ainda no segundo semestre de 2023, mas a articulação está enfrentando mais dificuldades do que inicialmente previsto quando seu nome foi mencionado. Embora a atriz tenha agradecido a lembrança por pessoas próximas, ela tem afirmado que não tem interesse em participar de uma corrida eleitoral, pois não se vê como política de carreira.

Além disso, o posicionamento contrário de sua família também influencia em sua decisão. Quando Regina deixou a Globo para assumir o cargo de Secretária Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, houve discordância familiar. Sua filha, Gabriela Duarte, e sua nora, Talita Younan, ambas atrizes, foram contrárias à decisão, mas isso teve pouco efeito.

Uma das pessoas que teria abordado Regina Duarte com a proposta do PRTB foi Carla Zambelli (PL), deputada federal. Segundo relatos de um assessor político, Zambelli tentou convencer a amiga a entrar na vida pública. Mesmo sendo filiada a outra legenda, a parlamentar considerou a ideia favoravelmente e tenta atrair a artista para esse desafio.





Regina tem compartilhado com amigos que ficou desapontada com sua experiência na carreira política, pois sentiu que foi deixada de lado por Bolsonaro e seus apoiadores não permaneceram ao seu lado. Pessoas próximas, no entanto, confidenciaram à reportagem que seu maior receio é ser rejeitada e obter poucos votos, já que sua carreira como atriz é marcada por sucessos.

Internamente, o PRTB afirma que aguardará uma decisão da artista e destaca que não há um prazo determinado. Caso Regina aceite o desafio, ela terá uma estrutura de campanha robusta e poderá ser uma das favoritas, segundo membros do diretório do partido.