Reprodução/Instagram - 17.07.2023 João Donato morreu aos 88 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do musicista João Donato , que faleceu na madrugada desta segunda-feira (17). O pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor morreu aos 88 anos devido a uma série de problemas de saúde.

"João Donato, pianista, acordeonista, cantor e compositor, foi um dos gênios da música brasileira. Perdemos hoje um de nossos maiores e mais criativos compositores. Nascido no Acre, foi no Rio de Janeiro que construiu sua trajetória e marcou a história da música em nosso país, com composições que correram o mundo. João Donato via música em tudo. Inovou, passou pelo samba, bossa nova, jazz, forró e na mistura de ritmos construiu algo único. Manteve-se criando e inovando até o fim. Que encontre a paz que tanto cantou. Sua música permanecerá conosco. Meus sentimentos aos familiares, amigos, músicos que nele se inspiraram e fãs no mundo todo ", escreveu Lula no Twitter.



“Hoje o céu dos compositores amanheceu mais feliz: João Donato foi para lá tocar suas lindas melodias”, disse a equipe do músico nas redes sociais. “Agora, sua alegria e seus acordes permanecem eternos por todo o universo.”

O velório acontecerá na terça-feira (18) no Theatro Municipal. O horário ainda não foi informado.

Donato trabalhou com grandes artistas e compôs várias músicas de sucesso. Alguns deles foram Astrud Gilberto, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Eumir Deodato, Stan Kenton e Nelson Riddle. Suas músicas “Amazonas”, “A rã” e “Caranguejo”, são uma das mais famosas.