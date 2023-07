redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Casal suspeito de hostilizar Moraes chama caso de ‘mal-entendido’

A Polícia Federal solicitou o conteúdo das câmeras internas do aeroporto de Roma após a agressão sofrida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A expectativa é que as imagens eliminem o conflito de discursos nos depoimentos entre as duas partes do caso. As informações são do g1.

O caso ocorreu na última sexta-feira (14), e os três suspeitos já foram identificados. De acordo com o relato de Moraes, Roberto Mantovani Filho, Andréa Mantovani e Alex Zanatta Bignotto iniciaram a discussão.

O empresário bolsonarista Roberto Mantovani gritou e deu um tapa nos óculos do filho de Moraes. Já Andréa, esposa de Mantovani, ofendeu o ministro chamando-o de “bandido, comunista e comprado”.

A versão, se confirmada, pode indiciar os três suspeitos por crimes contra a honra, agressão e atos antidemocráticos.

Até o momento, apenas Alex Zanatta depôs, e negou que os três tenham ofendido o ministro. O casal divulgou uma nota negando as agressões, mas que aponta o surgimento de um 'desentendimento verbal' entre Andréa e duas pessoas que acompanhavam o ministro.



Leia a íntegra:



"Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentam, sinceramente, todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao Ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o Ministro. Que diante dessa discussão, que ficou acalorada diante das graves ofensas direcionadas a Andréa, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor. Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao Min. Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Mesmo assim, se desculpam pelo mal entendido havido, externando o veemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas, extensivo aos seu familiares. Esclarecem, ainda, que aguardarão a divulgação da íntegra das imagens eventualmente captadas no aeroporto, acreditando que serão esclarecedoras do mal entendido havido. Por fim, manifestam acreditar numa apuração isenta, técnica e equilibrada. Inclusive, já assumiram o compromisso de comparecer perante às autoridades investigantes, o que se dará muito em breve, em data já agendada."