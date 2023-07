Ricardo Stuckert/PR Lula ao lado de Geraldo Alckmin





Nesta segunda-feira (17), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB-SP), afirmou que a possível nomeação de membros de partidos do Centrão para ministérios é uma medida importante para fortalecer a governabilidade do país.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em negociações para realocar ministros atuais e acomodar legendas como o PP e o Republicanos em sua base de apoio no Congresso. Setores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também estão avaliando a possibilidade de solicitar espaço na Esplanada.

Alckmin ressaltou a importância de ampliar o apoio político para fortalecer o Palácio do Planalto. "É importante para a governabilidade ter mais apoio. Acho isso bom. O que precisamos no Brasil é ter menos partidos". O vice-presidente fez essas declarações durante sua participação em um evento sobre cooperativismo internacional no Itamaraty.

Além disso, Alckmin destacou que o Congresso Nacional demonstrou maturidade no primeiro semestre, citando como exemplo a aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados. Ele também ressaltou que o Planalto e os parlamentares estão conseguindo dialogar.

"O diálogo é uma marca do presidente Lula", afirmou Alckmin, reforçando a importância do diálogo como uma estratégia fundamental para a condução dos assuntos políticos do país.





Mudança nos Ministérios

Lula demitiu a deputada federal Daniela Carneiro do Ministério do Turismo e nomeou Celso Sabino (União Brasil-PA) para chefiar a pasta. A troca ocorreu após negociações com lideranças do UB, que exigiram maior representatividade no governo.

O presidente negocia outras mudanças com partidos do Centrão. Novas reuniões estão previstas para acontecer em agosto, quando o Congresso volta do recesso.

PP, Republicanos e União Brasil tentam controlar os ministérios do Desenvolvimento Social e do Esporte, além de estatais.