Reprodução/Justiça Federal Eduardo Appio foi afastado das suas funções na Lava-Jato





O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu manter Eduardo Appio afsatado das suas funções na 13ª Vara Cível de Curitiba , responsável pela operação LavaJato. O órgão negou uma solicitação feita pela defesa do juiz.

A decisão foi expedida pelo ministro Luís Felipe Salomão, corregedor Nacional de Justiça, neste domingo (16). O documento que contém a decisão do CNJ deve ser encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em um prazo de cinco dias.

“Constata-se a gravidade das condutas praticadas, na medida em que a conduta do magistrado investigado aparenta configurar possível ameaça à desembargador daquela Corte, havendo ainda elementos que apontam que o investigado se utilizou de dados e informações constantes do sistema eletrônico de Justiça Federal para aquela finalidade, passando-se por servidor do Tribunal”, pontuou Luís.





"A utilização dessas informações para constranger ou intimidar desembargador do tribunal representa, por si só, em tese, conduta gravíssima e apta a justificar o afastamento provisório e cautelar do magistrado sob investigação", complementou.

Outra decisão de Salomão foi a de recusar um recurso dos advogados de Appio que solicitava que o caso fosse julgado pelo CNJ, e não pelo TRF-4. O argumento da defesa era de que o Condelho poderia ser parcial durante o julgamento.

Motivo do afastamento

O afastamento de Appio se deu após uma representação do desembargador federal Marcelo Malucelli. O magistrado alegou que o filho dele, João Eduardo Barreto Malucelli, recebeu “ameaças” através de um telefonema.

De acordo com a denúncia, a ligação aconteceu de um número não identificado e a pessoa se apresentou como Fernando Gonçalves Pinheiro, um suposto servidor do setor de saúde da Justiça Federal. Só que não há nenhum funcionário com esse nome atuando no local.

Malucelli é pai de um sócio do ex-juiz Sergio Moro. O desembargador se colocou como suspeito para analisar qualquer caso que faça parte da Operação Lava Jato.

O Conselho do TRF-4 argumentou que há indícios de que Eduardo Appio tenha sido o responsável por ligar para o filho de Marcelo. Por isso ficou decidido que o juiz fique afastado.