Reprodução/Instagram Senador Romário

O senador Romário (PL-RJ) foi internado na noite de quinta-feira (13) para tratar uma infecção. Ele foi levado ao Hospital Barra d'Or, no Rio de Janeiro após passar mal. O parlamentar está estável, mas sem previsão de alta.

A assessoria de Romário informou que ele está evoluindo e um boletim médico deve ser divulgado ainda nesta sexta-feira (14).





Ontem, o ex-jogador e senador esteve em reunião com o Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o Doutor Luizinho. Eles ainda visitaram o novo Centro de Inteligência em Saúde (CIS) na tarde de quinta-feira.