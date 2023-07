Reprodução Lula participou do Congresso da UNE





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (13) do 59º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Brasília. Durante seu discurso, o chefe do executivo federal enfatizou a importância da democracia e criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), dizendo que nos últimos quatro anos o Brasil presenciou o ressurgimento do fascismo e nazismo.

Lula, acompanhado pelo ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e pela primeira-dama Janja da Silva, falou da relevância da democracia e ressaltou que, apesar de não ser perfeita, é um valor fundamental.

"Vocês precisam compreender uma coisa: como a democracia é importante. Há muito pouco tempo vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em quatro anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que às vezes a gente leva séculos para conquistar", discursou o presidente.

O Congresso da UNE, que ocorre entre os dias 12 e 16 de julho, é um evento no qual os estudantes apresentam suas demandas na área da educação. Durante o encontro, os alunos entregaram uma carta a Lula com suas principais reivindicações.

O presidente destacou que essas pautas são desafiadoras, mas deixou claro que seu governo tem a capacidade de aprovar as propostas. Ele ressaltou seu compromisso com a educação e a importância de investimentos no setor para o desenvolvimento do país.

Os ministros Paulo Pimenta (Secom), Camilo Santana (Educação), Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Ana Moser (Esportes) também participaram do evento.





Lula e Mujica

Lula e Mujica foram ovacionados pelos estudantes presentes no evento. Eles discursaram para o público e falaram da importância para a educação.

Antes de estarem no Congresso da UNE, o presidente Lula e Pepe Mujica se reuniram no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante o encontro, discutiram a reintrodução do Brasil no cenário exterior e as agendas internacionais do líder petista. Segundo o governo, ambos trocaram impressões sobre o contexto político sul-americano e a retomada da integração regional.

"Hoje reencontrei o querido amigo Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Conversamos sobre a política sul-americano, a necessidade da re-industrialização da nossa região, os potenciais da reintegração entre os países irmãos e a volta do Brasil ao cenário internacional, com a retomada de políticas sociais. Sempre bom revê-lo", escreveu o petista no seu perfil no Twitter.