No início da noite desta quinta-feira (13), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, foram calorosamente recebidos ao subirem no palco do 59º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes).

O evento contou com a presença de diversos ministros do governo, incluindo Paulo Pimenta (Secom), Camilo Santana (Educação), Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Ana Moser (Esportes).

A presença dos líderes políticos provocou grande entusiasmo entre os estudantes presentes, que ovacionaram Lula e Mujica. O encontro no Congresso da UNE promove o diálogo entre as lideranças progressistas da América Latina e a aproximação com o movimento estudantil brasileiro.

No mesmo dia, o presidente Lula e Pepe Mujica também se reuniram no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante o encontro, discutiram a reintrodução do Brasil no cenário exterior e as agendas internacionais do líder petista. Segundo o governo, ambos trocaram impressões sobre o contexto político sul-americano e a retomada da integração regional.

Além disso, foram abordados temas como o potencial de comércio de maior valor agregado como forma de enfrentar a desindustrialização e promover o desenvolvimento tecnológico, bem como o papel da região na geopolítica mundial atual.

"Hoje reencontrei o querido amigo Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Conversamos sobre a política sul-americano, a necessidade da re-industrialização da nossa região, os potenciais da reintegração entre os países irmãos e a volta do Brasil ao cenário internacional, com a retomada de políticas sociais. Sempre bom revê-lo", escreveu Lula no seu perfil no Twitter.

Após a reunião no Palácio do Planalto, Lula e Mujica seguiram juntos para o Congresso Nacional da UNE, fortalecendo o vínculo com o movimento estudantil e reafirmando o compromisso com a juventude e a educação.

O Congresso da UNE é apontado por seus líderes como espaço de debate e mobilização estudantil, promovendo discussões sobre os desafios e perspectivas para a educação no Brasil, além de ser um momento de reflexão sobre os rumos do país.





Relação de Lula com Mujica

Pepe Mujica, e Lula possuem uma relação próxima e de afinidade. Os dois atuaram entre 2005 e 2008 em conjunto quando o uruguaio era ministro da Agricultura e o petista era presidente do Brasil. De março até dezembro de 2010, trabalham juntos quando ocupavam à Presidência dos seus países.

Ambos são de esquerda e possuem uma visão de desenvolvimento baseada na redução das desigualdades sociais. Não por acaso, trabalham juntos em iniciativas regionais e globais, defendendo o fortalecimento dos laços entre os países latino-americanos.