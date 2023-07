Reprodução/redes sociais Placas de prédio se soltaram





Nesta quinta-feira (13), a ventania prevista à tarde chegou mais cedo à cidade de São Paulo, causando danos em diversas regiões. Árvores caíram na Zona Sul, enquanto placas de metal despencaram de um edifício de mais de 30 andares, também na mesma região.

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma guarita na Rua Lício Marcondes do Amaral, no Morumbi. Felizmente, o segurança não estava presente no local no momento do incidente. O segurança informou, ao Portal G1, que a árvore já apresentava más condições e balançava com ventos mais fortes há algum tempo.

Na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, placas se soltaram da estrutura de um prédio comercial e caíram no meio da rua. Moradores da região filmaram o momento em que os fragmentos se desprenderam, alguns deles atingindo um campo de futebol.

De acordo com os bombeiros, não houve registro de feridos em nenhuma das ocorrências.





Ventos fortes seguirão

Os meteorologistas alertam que as rajadas de vento podem atingir até 90 km/h.

Além disso, a chegada de um ciclone extratropical trará mudanças climáticas nos próximos dias. A temperatura cairá ao longo do dia e há previsão de chuva. As mínimas ocorrerão no final da noite, com previsão de 14°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura, na sexta (14), ainda há chance de chuviscos na madrugada, porém o sistema frontal se afastará rapidamente para o oceano, permitindo a entrada rápida do ar frio de origem polar.

Consequentemente, a temperatura sofrerá um declínio acentuado, com mínima de 10°C ao amanhecer. É importante ressaltar a sensação térmica inferior devido aos ventos constantes. O sol aparecerá entre nuvens, mas não amenizará a sensação de frio, com máxima não ultrapassando 17°C.