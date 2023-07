Reprodução/Twitter @POTUS Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, participou da cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na última quarta-feira (12), na Lituânia. Durante a fala, o presidente cometeu algumas gafes, dentre elas chamar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de “Vladimir” — nome do adversário político e líder da Rússia, com quem está em guerra desde fevereiro de 2022.



Durante a coletiva com os líderes, Biden disse: "Vladimir e eu… eu não deveria estar tão familiarizado [com o nome do oponente]”. No mesmo momento, o presidente estadunidense corrigiu a afirmação. "Senhor Zelensky e eu conversamos sobre o tipo de garantias que poderíamos oferecer enquanto eu estivesse na Ucrânia e quando nos encontrássemos em outros lugares”.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e outros líderes estavam ao lado de Biden no momento, e deram uma pequena risada sobre a situação.

Em outros momentos, Biden já havia cometido gafes quando falava sobre a Ucrânia. Uma delas foi o discurso sobre o State of the Union, que havia sido apresentado ao Congresso em 2022, em que o presidente trocou a palavra "ucranianos" por "iranianos". "Putin pode circundar Kiev com tanques, mas nunca conquistará os corações e as almas do povo iraniano”, disse na época.

Em outra ocasião, Biden trocou a região ucraniana de Kherson por “Fallujah”, que foi uma área de combate durante a guerra do Iraque.

Biden é o presidente norte-americano mais velho da história dos Estados Unidos, com 80 anos. A oposição alerta por supostos problemas de saúde física e mental do mandatário. Entretanto, ele já afirmou que disputará a presidência em 2024, o que o levaria a encerrar o mandato com 86 anos.