A Polícia Federal realizou uma perícia no celular do senador Marcos do Val (Podemos-ES) e encontrou mensagens com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Daniel Silveira.

Em fevereiro deste ano, Do Val apontou que Silveira projetou um plano golpista e Bolsonaro não tentou impedi-lo .

Nos dias 13 e 14 de dezembro, o senador disse a Silveira que falou com alguns agentes internacionais sobre plano de golpe que envolvia grampear uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O objetivo de prender magistrado e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Marcos do Val disse nas mensagens que precisava avisar a "inteligência americana" sobre o plano, por conta de "outra função" que exercia. Ele diz ser instrutor da SWAT (força tática da polícia dos Estados Unidos).

A Polícia Federal, no entanto, acredita que Do Val estava blefando. "É possível que do Val tenha dito tal afirmação apenas como um “blefe”, afirma o relatório da PF, segundo o jornal O Globo.

“A atuação de caráter absolutamente ambíguo de Marcos do Val, que parecia valer-se de prints de conversas com as mais altas autoridades da República para, colocando-as umas contra as outras, angariar prestígio pessoal e político”, acrescenta o relatório.





No dia 9 de dezembro, após o encontro do senador com o ex-presidente, Do Val enviou mensagem a Bolsonaro agradecendo o encontro.

“Bom dia, presidente. Foi um grande prazer estar com você ontem. Dá pra ver no seu olhar um desejo impressionante de ajudar o Brasil. Independente de qualquer situação, estarei ombreado com você. Durante os quatro últimos anos, não fiquei mais próximo porque sei que isso sufoca e não queria trazer mais trabalho”, escreveu Do Val. Bolsonaro respondeu somente com: "Um abraço".

Antes do encontro, Jair Bolsonaro enviou ao senador uma lista de nomes de políticos que poderiam ser cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Não acredito!!! Qual foi o argumento?", questiona Do Val ao receber a lista.

“Atos antidemocráticos”, responde o ex-chefe do Executivo.

Em fevereiro deste ano ocorreu a segunda troca de mensagens entre eles, dias antes do senador falar à imprensa sobre o plano de golpe.

Do Val falou para o ex-presidente que foi procurado pela Veja para falar sobre o suposto plano golpista. Ele envia prints de conversar com Silveira e Moraes para Bolsonaro, que só responde: "Coisa de maluco".

O ex-presidente presta depoimento à PF sobre o suposto plano golpista envolvendo Silveira e Marcos do Val na tarde desta quarta-feira (12).

*Com informações do jornal O Globo