redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento sobre a suporta trama golpista arquitetada com o senador Marcos do Val (Podemos-ES). Ele entrou no prédio da PF por volta das 13h40 e deve iniciar a oitiva às 14h.

Marcos do Val acusou Bolsonaro de tentar convencê-lo a arquitetar um plano de golpe de Estado. O encontro, segundo o senador, teria acontecido em dezembro, quando ouviu do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) a ideia de grampear uma conversa para comprometer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Semanas depois, o senador disse que a reunião não aconteceu e que teria anunciado a trama golpista para “despistar a imprensa”. A PF chegou a realizar uma operação em endereços ligados ao parlamentar e apreendeu computadores, celulares e documentos.

Este é o quarto depoimento que o ex-presidente presta somente neste ano. O primeiro foi sobre as joias milionárias vindas da Arábia Saudita que ficaram retidas no Aeroporto de Guarulhos pela Receita Federal por terem entrado no país irregularmente.

O segundo depoimento foi em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro. A última oitiva foi no inquérito que investiga a fraude em cartões de vacina dele, da filha mais nova Laura e de auxiliares.