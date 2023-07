redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lira tem mantido bom diálogo com Lula





O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se tornou o principal articulador para que o Centrão esteja na base do governo Lula. O deputado federal realizou conversas com lideranças do PP, Republicanos e PL para estarem dentro do Palácio do Planalto.

Lira nunca escondeu sua admiração por Fernando Haddad (PT-SP), ministro da Fazenda, e escutou do petista que seria melhor que todos estivessem trabalhando em conjunto em pautas do governo.

O presidente da Câmara concordou com Haddad e disse a aliados que o PT sabe usar melhor a máquina do que o governo Bolsonaro, por isso era interesse o PP estar com algum ministério.

Ele convenceu o Progressista de estar com o governo e passou a cobrar o Ministério da Saúde. Após escutar um ‘não’ de Lula, Lira pediu o Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente chefiado por Wellington Dias (PT-PI). A tendência que o governo federal aceite a proposta.

O presidente da Câmara também fez com que deputados lulistas do Republicanos conseguissem conversar com auxiliares do presidente da República. O grupo pediu o Ministério do Esporte, no entanto, o chefe do Executivo federal quer manter Ana Moser no cargo.

Além disso, Lira e Lula escutaram do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que a legenda seguirá independente, porque hoje há mais parlamentares conservadores e liberais do que integrantes com o pensamento progressista.

Só que o presidente da Câmara argumentou ao governo que pelo menos 40% do Republicanos estará com Lula, caso ele dê algum ministério. Lira também relatou que cerca de 20 deputados do PL defenderão as pautas do Planalto, desde que recebam emendas e tenham influência em cargos de segundo e terceiro escalão, além de controle de estatais.

O presidente da Câmara confessou a aliados que não adianta colocar a faca no pescoço de Lula, porque ele não “abaixa a cabeça” no meio de pressão. Lira garante que o petista é aberto ao diálogo e tem percebido abertura por parte do petista para que o Centrão faça parte do governo.





