Cláudio Kbene/Secretaria de Comunicação da Presidência da República Lula participou de reunião para debater ações para preservar a Amazônia





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou neste sábado (8) que todos os oitos países com territórios cobertos pela floresta amazônica precisam se comprometer de zerar o desmatamento na área até 2030. A declaração foi dada no encerramento da Reunião Técnico-Científica da Amazônia, na Colômbia.

O evento foi promovido pelo governo colombiano, que contou com a presença de Gustavo Petro, presidente do país vizinho. Foi a primeira vez que Lula esteve na Colômbia desde que assumiu seu terceiro mandato.

A reunião foi uma prévia do que será a Cúpula da Amazônia, que será sediada no Brasil entre os dias 8 e 9 de agosto, em Belém (PA). O evento terá a presença de todos os presidentes dos países do OTCA (Organização Tratado de Cooperação Amazônica). O presidente brasileiro tentará convencer oito países a firmar o compromisso de zerar o desmatamento na região até 2030.

"Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na cúpula de Belém", discursou o petista.

Veja quais são os sete países:

– Bolívia

– Brasil

– Colômbia

– Equador

– Guiana

– Peru

– Suriname

– Venezuela

Lula deixou Brasília por volta das 9h30 para visitar a cidade Letícia, que fica na Colômbia. Ao conversar com Petro, o presidente brasileiro falou sobre medidas de preservação e quais ações os dois países podem tomar para o desenvolvimento da Amazônia.

O governo do Brasil comemorou a queda no ritmo de desmatamento na região amazônica, segundo informações do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Lula cobra países desenvolvidos

O presidente do Brasil voltou a cobrar dos países desenvolvidos verbas para realizar trabalhos de combate ao desmatamento. Lula pediu que presidentes de nações amazônicas também lutem pelo financiamento.

"Vamos ter de exigir juntos que os países ricos cumpram seus compromissos incluindo a promessa feita em Copenhague em 2019, de 100 milhões de dólares por ano para ação climática, afinal foram eles que emitiram historicamente a maior parte dos gases de efeito estufa", discursou Lula.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.