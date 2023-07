redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Zema pretende concorrer à Presidência em 2026





Nesta semana, surgiram informações na imprensa que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fechou um acordo com o PL e irá se transferir em breve para a sigla. Mas Ronnye Antunes, chefe do Novo mineiro, usou as redes sociais para desmentir a notícia.

A coluna Panorama entrou em contato com membros tanto do Novo quanto do PL, além de pessoas próximas de Zema. Todos disseram a mesma coisa: o governador gostou do projeto do Partido Liberal, sonha em ser candidato a presidente, quer ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas só quer mudar de sigla depois das eleições do ano que vem.

A ideia de Zema é saber exatamente qual o poder de Bolsonaro como cabo eleitoral. Em 2020, por exemplo, o capitão da reserva não obteve sucesso com a maioria dos candidatos que apoiou.

A preocupação do governador é se tornar um “bolsonarista fiel”, criar rejeição com os chamados “moderados” e, na hora da eleição de 2026, Bolsonaro não ter capacidade de transferir seus eleitores a ele.

Além disso, Zema sabe que concorre com Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para ser candidato da direita. Caso o governador de São Paulo mude para o PL, e consiga viabilizar candidatura, o chefe do Executivo mineiro não descarta a possibilidade de se colocar como uma ‘terceira via’.

Caso resolva sair como uma ‘terceira via’, Zema analisará se é uma boa ideia disputar pelo Novo ou entrar em um partido do Centrão, como o PP e União Brasil.

PL tentará levá-lo ainda em agosto

Apesar do plano de Zema, Valdemar Costa Neto trabalhará para levar o governador para o PL ainda neste ano. As conversas irão se intensificar em agosto.

O presidente nacional do PL tentará usar o fundo eleitoral para convencer o governador de Minas a se filiar ao partido. Valdemar irá se comprometer a dar uma grande quantia aos aliados de Zema já em 2024.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.