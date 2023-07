Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Tenente-Coronel Zucco, deputado federal e presidente da CPI do MST





Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste a respeito da investigação contra o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS).

Luciano Lorenzini, nome do Tenente-Coronel, é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura a invasão de terras por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Ele está sendo investigado por suposta participação em atos antidemocráticos por meio de patrocínio e incentivo. As manifestações que são alvo das investigações foram realizadas no Rio Grande do Sul e também em Brasília.





Zucco é investigado após um trabalho que teve início no estado gaúcho. As investigações foram paralisadas porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região teve o entendimento que o parlamentar possuía foro privilegiado.

Por conta disso, o tribunal enviou o processo para que o Supremo determinasse qual caminho o inquérito deveria seguir. A PGR foi o órgão escolhido mas, inicialmente, afirmou que as informações repassadas pelo TRF4 estavam incompletas. Agora, com a complementação, o ministro do STF definiu o prazo de duas semanas.