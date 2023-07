redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Arquivo: Valdemar Costa Neto afirma lealdade a Bolsonaro após ex-presidente ficar inelegível pelo TSE

Os deputados e senadores do Partido Liberal (PL) se reuniram com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, junto ao líder do paritdo, o ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir a Reforma Tributária. O PL conta com 99 deputados e possui a maior bancada na Câmara dos Deputados.

Com isso pode se posicionar a direita na oposição ao governo já considerando pedir o adiamento da votação do projeto de Reforma Tributária, além de deixar nas entrelinhas que o partido deve instruir seus membros a votarem contra, caso o texto seja analisado ainda hoje (06).



A informação foi divulgada pelo líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), e outros parlamentares, após a reunião em Brasília que reuniu deputados, senadores, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

Durante a reunião, alguns parlamentares defenderam a ideia de fecharem questão contra a reforma, ou seja, tornar obrigatório que os deputados do partido votem seguindo a orientação da legenda, sob pena de punição. No entanto, essa proposta não ganhou apoio suficiente, uma vez que muitos no PL reconhecem que alguns parlamentares votarão favoravelmente à proposta.