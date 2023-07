Reprodução Lula conversou com Daniela Carneiro





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nesta quinta-feira (6) manter por mais um tempo Daniela Carneiro como ministra do Turismo. Ele irá aguardar o fim das votações das pautas econômicas para voltar a debater a alteração na pasta.

A confirmação de que Daniela continuará no cargo foi dada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), em entrevista para jornalistas. Ele relatou que o governo irá concluir as “votações que estão acontecendo” para poder discutir com os partidos outros temas, como a troca de ministérios.

“O governo tem uma atenção especial para acompanhar a conclusão das votações que estão acontecendo no Congresso. Esse momento é muito importante, é um momento importante para o país pela complexidade dos termos que estão sendo analisados, pela repercussão, e entende que o mais adequado é a gente concluir primeiro o processo das votações, e a partir da semana que vem se debruçar no debate que envolve os demais partidos e organizações dentro do governo”, explicou Pimenta.