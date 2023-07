Reprodução Fabrício de Oliveira Galvão comandará o Dnit





Fabrício de Oliveira Galvão vai poder ocupar o cargo de diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes). Nesta quarta-feira (5), o plenário do Senado aprovou a indicação do nome do servidor de carreira por 47 votos a cinco.

O Dnit é uma autarquia que faz parte do Ministério de Infraestrutura. O órgão tem como responsabilidade de cuidar das políticas públicas de transportes terrestres e aquaviários, além de fiscalizar e/ou fazer a manutenção das rodovias federais, da cobrança de multas por excesso de peso e ou de velocidade.

Fabrício Oliveira Galvão se formou em Sistemas de Informação e em Engenharia Civil pela Universidade Potiguar e tem pós-graduação em Infraestrutura de Transportes e Rodovias pela Unip.

Ele também acumula vários cursos ligados ao setor rodoviário, como os de orçamento, projetos, supervisão e pavimentação, além de ter atuado no setor privado como consultor.

Por conta da sua formação, conseguiu se tornar servidor público de carreira do Dnit e alcançou o cargo de Superintendente Regional de Alagoas, entre 2015 e 2021. Em 2022, aceitou o convite de ser secretário municipal de Infraestrutura de Maceió.

No começo do ano, foi chamado para trabalhar como diretor-geral substituto do Dnit. A partir de agora, Fabrício ocupará a função de diretor-geral titular do órgão.

Senado aprova outras indicações

Os senadores também aprovaram outras três indicações para trabalhar no Dnit. Carlos Antonio Rocha de Barros, por exemplo, passará a ocupar o cargo de diretor-executivo do órgão.

Fabio Pessoa da Silva Nunes foi nomeado diretor de Infraestrutura Rodoviária do Dnit, enquanto José Eduardo Guidi trabalhará como diretor de Infraestrutura Ferroviária do órgão.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.