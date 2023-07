Reprodução Deputados quase se agrediram na Câmara





Os deputados Paulo Guedes (PT-MG) e Gilvan da Federal (PL-ES) quase trocaram socos nesta quarta-feira (5) no plenário da Câmara. A confusão começou durante um discurso do petista, que não gostou das críticas feitas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo parlamentar bolsonarista.

“O senhor precisa se enrolar em uma bandeira para enganar as pessoas. Seja brasileiro. Seja homem, rapaz. Seja brasileiro. Seja homem. Seja brasileiro. Você é covarde”, detonou Paulo, referindo-se ao adereço utilizado por Gilvan na Câmara.

O bolsonarista perdeu o controle e foi para cima de Guedes. Os dois bateram boca frente a frente e precisaram ser contidos por colegas da Casa para que a confusão não terminasse em agressão física.

Presidente da sessão pediu calma

O deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP) era o responsável pela sessão e pediu calma aos colegas. Ele declarou que o bate-boca era coisa “do Parlamento”, mas solicitou, sem sucesso em um primeiro momento, que a confusão fosse encerrada.

“Vou pedir muita tranquilidade aos senhores. Vamos manter a calma nesse plenário, por favor”, comentou, citando nominalmente Guedes e Gilvan.

Ao perceber que não obteve sucesso, Gilberto destacou que a Câmara estava com visitantes de outros países e a briga entre os deputados estaria prejudicando a Casa de Leis. “Não vamos deixar que aqueles que nos visitam levem essa imagem”.

