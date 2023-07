Reprodução Lula e presidente do Uruguai Lacalle Pou (25.01.2023)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tratou com naturalidade a postura do presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou. O líder uruguaio não assinou a carta do Mercosul pró-Venezuela e ainda fez críticas ao regime de Nicolás Maduro, governante venezuelano.

“Todos aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano. Todos temos opinião clara. É preciso sermos objetivos. Está claro que a Venezuela não vai se tornar uma democracia saudável”, declarou Lacalle na reunião que marcou a posse de Lula ao comando do grupo.

“O que isso tem a ver com o Mercosul? Os distintos blocos e associações do mundo alçaram sua voz a favor da democracia. Creio que o Mercosul tenha que dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, que, claramente, hoje não existe”, completou.

O posicionamento do uruguaio foi na contramão dos desejos de Lula. O presidente brasileiro quer que a Venezuela retorne ao Mercosul depois de seis anos de suspensão do país. Porém, Lacalle resolveu não assinar o manifesto pró-Venezuela.

O presidente do Uruguai também criticou o “protecionismo” da América do Sul. Ele afirmou que seguirá negociando individualmente acordos com a China, mantendo a posição pelo quarto ano consecutivo.

A questão foi tratada como “climão” entre os governos do Brasil e Uruguai. Porém, Lula declarou para aliados que a divergência é natural, que o Mercosul estará ainda mais fortalecido pelos próximos anos e que sua gestão é quem influenciará os rumos da América do Sul, tanto positivamente quanto negativamente.

O petista ainda relatou que prefere negociar com pessoas que possuem a personalidade de Lacalle, que questiona e deixa claro os seus posicionamentos, do que políticos que optam pelo “toma la da ca” e não seguem uma ideologia para tomar decisões em favor dos seus países.

Lula descartou qualquer rusga ou conflito com o presidente uruguaio. Ele pretende ter novas conversas com Lacalle nas próximas semanas para debater assuntos de interesse do Brasil e também do Uruguai.





